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آداب القاهرة تنظيم سيمنارا علميا بالتعاون مع القومية للاستشعار عن البعد.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:17 ص
آداب القاهرة تنظيم سيمنارا علميا بالتعاون مع القومية للاستشعار عن البعد.. صور سيمنار علمى بالتعاون مع القومية للاستشعار من البعد
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور شريف شاهين عميد الكلية، وبالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، سيمنارًا علميًا لطلاب قسم الجغرافيا، وبرنامج المساحة ونظم المعلومات، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالنواحي التدريبية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
 
وعُقد السيمنار العلمي لقسم الجغرافيا بحضور أساتذة القسم، والطلاب، وأعضاء من برنامج المساحة، وبهدف تقييم الرحلة العلمية التي نظمها قسم الجغرافيا للطلاب إلى محافظة البحر الأحمر، وتكريم الطلاب الذين تم تدريبهم في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
 
 يُذكر أن قسم الجغرافيا نظم رحلة علمية للطلاب إلى محافظة البحر الأحمر، بهدف تعريفهم العديد من الظواهر الجغرافية على أرض الواقع، وتنمية مهاراتهم وصقلها بخبرات عملية جديدة، بالإضافة إلى تلقي الطلاب تدريبًا متخصصًا في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، من خلال برامج تدريبية، واستشارات فنية في مجالات الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء ونُظم المعلومات الجغرافية.
 
 
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الاستشعار من البعد


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