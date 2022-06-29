2 مليار جنيه أرباحا.. وافتتاح 1171 مسجدا.. أبرز إنجازات الأوقاف خلال عام

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف ، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز إنجازاتها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث لفتت الوزارة إلى تحقيق 2 مليار و15 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف كأعلى عائد منذ تأسيسها.

كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر، وتوفير أكثر من (100) ألف زي أزهري للأئمة و(1000) زي للواعظات، وتخرج الدفعتين الثالثة والرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى تنفيذ (447) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لـ (50) ألف إمام وواعظة ومعلم ومعلمة وإداري، وإصدار (100) مؤلف ومترجم، وافتتاح (1171) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، وفرش أكثر من (2500) مسجد.

كما تم توزيع (2175) طنًّا لحوم إطعام وأضاحي الأوقاف لمليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف أسرة، و200% زيادة منحة المجلس المقدمة للطلبة الجامعيين الوافدين، و أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأول مرة.