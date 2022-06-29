17 صورة ترصد معارض "العيد فرحتنا" لتوفير مستلزمات عيد الأضحى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل محافظة الأقصر على توفير وتجهيز كل معارض "العيد فرحتنا" وهى المبادرة التى أطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى استمراراً لمعارض أهلا رمضان، وذلك لتوفير مستلزمات عيد الأضحى المبارك، واللحوم والفراخ والسلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة للأهالى قبل أيام من دخول العيد.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه يجرى الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "العيد فرحتنا" واستمراراً لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، وتم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، حيث إن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدى أبو الحجاج.

ويضيف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تطبيق مبادرة "العيد فرحتنا" من خلال تنظيم معرض رئيسي لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لإحتياجاتهم قبل وخلال أيام عيد الأضحى، موضحاً أنه تقرر ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح أن أسعار اللحوم والخراف فى معارض المديرية:- (الخراف الحية عدد 50رأس خراف حية بسعر 90 جنيها للكيلو قائم والمقرر عرضها بفرع الشركة رمسيس المميكن بشارع يوسف حسن كدفعة أولى)، حيث إن اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المبردة الضاني بسعر 140 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن المجمد بسعر 130 للكيلو، موضحاً أنه يتم تعزيز جميع الارصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك.



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (1)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (2)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (3)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (4)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (5)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (6)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (7)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (8)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (9)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (10)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (11)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (12)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (13)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (14)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (15)



معارض العيد فرحتنا لتوفير ملابس ولحوم عيد الأضحى بالأقصر (16)