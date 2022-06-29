وفاة الشاب الثانى بحادث انقلاب سيارة بترعة فى سوهاج والنيابة تصرح بدفنهما

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث إنقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها شابين إلى 2 بعد وفاة الضحية الثانية داخل مستشفى سوهاج العام أثناء محاولة إسعافه تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على الجهات المختصة وتم التصريح بدفن الجثتين.

كان طريق الجلالية دار السلام طريق فرعى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام قد شهد إنقلاب سيارة ملاكى بالترعة الفاروقية المجاورة للطريق نتج عن الحادث إصابة شاب بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم وتوفى أثناء محاولة إنقاذه بالمستشفى العام بسوهاج ونتج عن الحادث أيضا وفاة شاب آخر بإستقبال المستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث إنقلاب سيارة في الترعة الفاروقية المجاورة لطريق الجلالية دار السلام طريق فرعى نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن حادث إنقلاب السيارة بالترعة إصابة على . م. صد 38 سنة بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافة بإستقبال المستشفى العام بمدسنة سوهاج.

بينما توفى الشاب الثانى ويدعى محمد . ح . ح 25 سنة على إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة لم تفلح محاولة إنقاذه بإستقبال المستشفى المركزى بدار السلام تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.