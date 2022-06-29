اليوم السابع
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وزير الدفاع البريطانى يطالب بزيادة الإنفاق الدفاعى 20% بسبب "التهديد الروسى"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:55 م
وزير الدفاع البريطانى يطالب بزيادة الإنفاق الدفاعى 20% بسبب "التهديد الروسى" وزير الدفاع البريطاني
كتبت: نهال أبو السعود

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دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى زيادة الاستثمار في القوات المسلحة البريطانية، محذراً من وجود خطر حقيقى وسط احتمالية أن تهاجم روسيا المملكة المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

 

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قال والاس إن الجيش البريطاني كان عليه أن يعيش لفترة طويلة جدًا على ميزانية محدودة، داعياً في خطاب رسمي قدمه إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لزيادة الإنفاق الدفاعي 20% لتعويض النقص في القدرات ومواجهة التهديد المتزايد.

 

بدوره، دافع رئيس الوزراء، عن تقديرات حكومته، قائلاً إنها ترأست أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة.

 

وفي حديثه في مؤتمر حرب الأرض التابع لمعهد Royal United Services Institute في لندن، قال والاس إن الزيادة البالغة 24 مليار جنيه استرليني التي تم الإعلان عنها في مراجعة الإنفاق لعام 2020 كانت "بداية قوية"، لكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لعكس التخفيضات التي أجرتها الحكومات المتعاقبة - المحافظين والعمل - في أعقاب الحرب الباردة للاستفادة من "عائد السلام".

 

وبدا جونسون غير متعاطف مع الدعوة للحصول على أموال إضافية بينما كان يتحدث إلى الصحفيين في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في ألمانيا قبل التوجه إلى مدريد، وقال: "من الواضح أننا يجب أن نستجيب للطريقة التي تستمر بها التهديدات في التغيير ، لكن لا تنسوا أن لدينا الآن ميزانية دفاع أكبر بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني بموجب مراجعة الإنفاق - وهي أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".


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