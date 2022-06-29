هل طفلي مصاب بالتوحد؟ ما العلامات والأعراض والعلاج؟

كتبت إيناس البنا

التوحد هو اضطراب في النمو يتميز بصعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي.

ما هو التوحد؟



وفقا لموقع " healthline "، فالتوحد هو اضطراب في النمو يتميز بصعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، يمكن أن يكون سببه نمو الدماغ أو العوامل الوراثية والأطفال الذين يعانون من التوحد من المحتمل أن يكون لديهم أعراض متفاوتة حسب شدة الحالة، في بعض الأحيان ، قد يحتاج الطفل إلى الكثير من المساعدة في محاولة لتعلم أشياء جديدة كل يوم.

ما هي الأعراض المبكرة للتوحد عند الأطفال؟



من المرجح أن تظهر على الأطفال الصغار المصابين بالتوحد بعض الأعراض في المراحل المبكرة التي يمكن أن تساعد الآباء في إجراء التشخيص، وتشمل هذه:

ردود فعل غير متوقعة على المظهر والأصوات والروائح وطعم الأشياء

لا يبتسم عندما يكون شخص ما لطيفًا معهم

الشعور بالغضب من التغييرات الطفيفة مثل طريقة ترتيب لعبهم

الشعور بالغضب عندما يواجهون شيئًا لا يحبونه

قول نفس الأشياء مرارا وتكرارا

في بعض الأحيان من المحتمل أن يظهر الأطفال المصابون بالتوحد مشاكل في النمو مثل:



المهارات اللغوية المتأخرة

مهارات التعلم البطيء

الصرع أو نوبة

أنماط الأكل والنوم غير المعتادة

تقلبات مزاجية غريبة أو ردود فعل عاطفية

إما أن تكون خائفًا أو خائفًا جدًا من المعتاد

يمكن أن يكون التوحد عند الفتيات والفتيان مختلفًا - فالبنات أكثر ميلًا لأن تكون أكثر هدوءًا وتحفظًا بشأن عواطفهم.