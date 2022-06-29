مصر تشارك باجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للتقييس بالكاميرون

كتب إسلام سعيد

تشارك مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في أعمال أسبوع المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) والتى تعقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندى خلال الفترة من 27 يونيو الى 1 يوليو 2022 ، وذلك تحت شعار " المواصفات التي نريدها -أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "دور التقييس وتقييم المطابقة خلال رحلة مدتها 41 عامًا" .

وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان مشاركة الهيئة فى هذه الاجتماعات تأتى فى اطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز دورها الريادى فى محيطها الافريقى، خاصة فى ظل الاستراتيجية الطموحة التى تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة السمراء، حيث ان تحقيق التوافق فى المواصفات والمقاييس يمثل ركيزة اساسية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AF CEFTA .

وأشار الى ان فعاليات الأسبوع تتضمن الاجتماع رقم 66 لمجلس إدارة المنظمة والاجتماع رقم 28 للجمعية العمومية والاحتفال بيوم التقييس الأفريقي .

وأوضح صوفى انه سيتم خلال اجتماعات الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة للفترة من 2022-2025 حيث تقدمت الهيئة بطلب إعادة انتخابها كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس الإدارة والذى شغلته لعدة فترات سابقة أخرها الفترة من 2019-2022، لافتاً الى انه يتنافس على عضوية مجلس إدارة المنظمة إلى جانب مصر كل من بتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، نيجيريا، رواندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، أوغندا وكينيا .