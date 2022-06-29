محافظ كفر الشيخ: بدء الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة حريصة على الحفاظ على المبانى الأثرية بالموقع وتطويرها، وسيتم إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليكون متنفساً رياضياً جديداً لأبناء المحافظة، وإعداد جيل من الرياضيين قادرين على خوض البطولات الدولية بكل قوة.

وتفقد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بشرق المحافظة بسخا، لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية بالموقع، والتقى المهندس المعماري وطاقم العمال للوقوف على آخر المستجدات.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناءً على قرار رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد إضافة قوية لملاعب المحافظة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة وصناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ كانت قد تسلمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة أرض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.