لقاء سريع بين زعيما اليابان وكوريا الجنوبية على هامش قمة الناتو

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تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لفترة وجيزة في مدريد على هامش قمة الناتو، في أول لقاء وجها لوجه وسط العلاقات الباردة بشأن قضايا الحرب.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء أن هذه المحادثات الوجيزة تسهم في إحياء الآمال لذوبان الجليد في العلاقات الثنائية في عهد يون الذي تولى سدة الحكم في كوريا الجنوبية مايو الماضي مع تعهده باتباع "نهج مستشرف للمستقبل".



وبحسب الخارجية اليابانية، أعرب "كيشيدا" لـ "يون" خلال مأدبة عشاء أقامها ملك إسبانيا فيليب السادس عن أمله في أن يعمل رئيس كوريا الجنوبية على إعادة العلاقات "القَاسٍية جدا" بين البلدين إلى "حالة صحية".



وفي السياق نفسه، أفاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن المحادثة استمرت من ثلاث إلى أربع دقائق، أخبر يون خلالها كيشيدا بأنه يعتزم حل القضايا المعلقة التي تهم البلدين بسرعة بعد انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان والمضي قدمًا بطريقة موجهة نحو المستقبل.