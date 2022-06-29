قبل ما تطبقه.. اعرف سلبيات الريجيم القاسى لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

النظام الغذائي المقيِّد" الصارم" عبارة عن نظام يغريك بالعادات غير الصحية على أمل أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، على الرغم من أنها تبدو طريقة سريعة لإنقاص الوزن، إلا أنها تسبب ضررًا أكثر من الفائدة، قد يؤدي تجويع نفسك، وتناول كميات أقل من الطعام، وعدم استهلاك الكمية الصحيحة من السعرات الحرارية إلى المزيد من الآثار الجانبية السلبية التي لم تكن على دراية بها، وفقا لما نشره موقع" eatthis".





1 - النظام القاسى يلعب بعقلك:



اتباع نظام غذائي مقيد مزمن يضر بصحتك العامة، سواء في العقل أو الجسم، إن استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، قد يؤدي هذا المزيج ، في البداية ، إلى انخفاض وزنك على الميزان بسرعة، ولكن بعد ذلك يتمسك جسمك بكل سعر حراري تأكله لحمايتك.

بمجرد أن لا تتمكن من الحفاظ على هذا النظام الغذائي غير الواقعي والبدء في تناول المزيد من الطعام مرة أخرى ، أو عادة الإفراط في تناول كل الأشياء التي لم يكن مسموحًا لك بتناولها ، فإنك عادة ما تكتسب وزناً أكثر مما كنت عليه عندما بدأت ، مما يجعلك تشعر بأنك أسوأ .

2 - تصبح محروما من المغذيات:

بصرف النظر عن حقيقة أنك تأكل أقل بشكل عام، فأنت لم تعد تأكل جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يمكن أن تأتي في الأطعمة الصحية، السعرات الحرارية هي طاقة من الطعام، ويعرف أيضًا أنها تبقيك على قيد الحياة ، لذا فإن استهلاك كمية غير كافية من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية يحرم جسمك وعقلك من الغذاء الأساسي ويمكن أن يجهد الأعضاء الحيوية مثل قلبك.

3 - الصراع النفسى :



جسمك ذكي جدًا ويحميك عندما تكون شديد التقييد، ولهذا السبب تستعيد الوزن بشكل أسرع، سيبذل عقلك وجسدك كل ما في وسعه لإغراءك لحمايتك، هذا ليس نقصًا في قوة الإرادة كما قد تعتقد ، بل إنه مجرد جسدك يقوم بعمله.