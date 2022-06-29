اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:50 م
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فوز محمد فكرى بالصف الرابع الابتدائى بمسابقة المبدع الصغير 2022 ببنى سويف

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:35 م
فوز محمد فكرى بالصف الرابع الابتدائى بمسابقة المبدع الصغير 2022 ببنى سويف محمد أحمد فكرى
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف فوز الطالب محمد أحمد فكرى بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة قاى الابتدائية الحديثة /إدارة تعليم إهناسيا، فى مسابقة جائزة الدولة المبدع الصغير2022،التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب شارك فى المسابقة بمشروع جهاز توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، ضمن فئة الابتكارات العلمية، والتى تستهدف ابتكار لحل المشكلات المرتبطة بترشيد الطاقة أو تحلية ومعالجة المياه ،أو لتبسيط العلوم، مضيفا أن الجائزة التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة تشمل مجالات أخرى فى جوانب  ثقافية و فنية  وأدبية ، منوها أن الطالب هو أحد الطلاب المبدعين والمتميزين الذى ترعاه إدارة الموهوبين والتعليم الذكى بالمديرية.

من جانبه، أعرب المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذى حققه الطالب ، خاصة فى مثل هذه السن الصغيرة ، موجها بالتهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وأسرة الطفل، على هذا الأداء المشرف ،مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التى تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة فى برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

 

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المرحله الابتدائيه

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