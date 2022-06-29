عيد مرسال أمينا عاما لاتحاد العمال.. وعيش والبدوى والجمل نواب لرئيس الاتحاد

كتبت آية دعبس

انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيله الجديد، في أول اجتماع له صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، هيئة مكتب جديد لإدارة التنظيم النقابي خلال الدورة الجديدة 2022-2023 ،حيث انتخب المجلس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة، أمينا عاما ،وامين عام مساعد محمد عبد ربه رئيس نقابة التجارة ،وهشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي امين للصندوق ،واشرف الدوكار رئيس نقابة النقل البري امين مساعد للصندوق ..كما جرى انتخابي 5 نواب للرئيس: خالد عيش رئيس نقابة الغذائية،ومجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ،وعبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ،ومحمد جبران رئيس نقابة البترول .

وكان حسن شحاتة ر ئيس النقابة العامة للنقل الجوي، قد فاز في انتخابات الأحد من هذا الاسبوع، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحصل على 245 صوت ،بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، على 170 صوتا ،وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 481 عضو بالجمعية العمومية لهم حق التصويت،و شارك في التصويت 420 ناخبا،بينما أعلنت اللجنة عن بطلان 5 اصوات،وغاب 61 ناخبا عن المشاركة.

وبتشكيل هيئة المكتب الجديد اليوم الأربعاء تنتهي اليوم الأربعاء ، المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي بمراحلها الثلاثة لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال ،وشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل من 29 نقابة عامة شكلوا ما يقرب من 2000 لجنة نقابية في معظم مواقع العمل والإنتاج،لتبدأ دورة جديدة 2022-2026 من غد الخميس الموافق 30 يونيو .