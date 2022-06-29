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طقس حار نهارا معتدل ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:00 ص
طقس حار نهارا معتدل ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد  طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى:
 

- الأربعاء 29 يونيو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 27.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 25.
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27.
 
 

- الخميس 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23.
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23.
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24.
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.
 
 

- الجمعة 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24.
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.
 
 

- السبت 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
 
شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 28.
 
 

- الأحد 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
 
شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.

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