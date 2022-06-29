ضبط "مستريح الخضروات" فى الغربية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بطرق غير مشروعة بقصد الاستيلاء عليها، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك محل لتجارة الخضروات والفاكهة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الخضروات والفاكهة من خلال محل تجارة الخضروات والفاكهة الخاص به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.