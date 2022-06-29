سلطات تكساس تتهم مكسيكيان فى التسبب بوفاة 51 مهاجراً فى "شاحنة الموت"

كتبت: نهال أبو السعود

تم توجيه اتهامات لرجلين فيما يتعلق بوفاة 51 مهاجرا عثر عليهم في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الامريكية، وفقا لشكاوى جنائية تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس.

ووفقا للأوراق الرسمية التي حصلت عليها سي ان ان، تم اتهام خوان كلاوديو ديلونا-مينديز وخوان فرانسيسكو ديلونا-بيلباو بتهم "حيازة سلاح من قبل أجنبي بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وكلاهما مواطنان مكسيكيان يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال مسؤول انفاذ القانون الفيدرالي إنه تم العثور على 48 جثة في الشاحنة، وتوفي ثلاثة في المستشفيات، مشيرًا إلى أن عدد القتلى أولي.

جاء هذا الاكتشاف في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الفيدرالية الأمريكية ما وصفته بعملية "غير مسبوقة" لتعطيل شبكات تهريب البشر وسط تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال قائد الشرطة بيل ماكمانوس في مؤتمر صحفي إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا وهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة، على الرغم من عدم وضوح علاقتهم بالوضع، ولم يتضح ما إذا كان الرجلين المتهمين جزء من الأشخاص الثلاثة المحتجزين.

من جانبه قال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي: "حزنت بسبب الخسائر المأساوية في الأرواح اليوم وأدعو من أجل أولئك الذين ما زالوا يقاتلون من أجل حياتهم لقد فقدنا الكثير من الأرواح لأن الأفراد - بما في ذلك العائلات والنساء والأطفال - يقومون بهذه الرحلة الخطرة."

وقال هود إن رجال الإطفاء الستين الذين كانوا في الموقع يعانوا من الصدمة والتوتر، وأضاف رئيس دائرة الإطفاء: "ليس من المفترض أن نفتح شاحنة ونرى أكوامًا من الجثث فيها. لا أحد منا يأتي للعمل متخيلًا ذلك".