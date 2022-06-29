رئيس الوزراء يتوجه للجزائر اليوم لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

كتبت هند مختار

يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للجزائر يرافقه وفد وزاري لترأس اعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

ويعقد رئيس الوزراء خلال زيارته للجزائر لقاء بعدد من المستثمرين الجزائريين، بجانب التوقيع علي عدد من مذكرات التعاون المشترك بين البلدين.

ويشهد رئيسا وزراء مصر والجزائر عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.