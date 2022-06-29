رئيس الوزراء الإسباني: سعيد بإعلان مدريد وواشنطن الجديد لتقوية العلاقات

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أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن سعادته بالإعلان الجديد بين بلاده والولايات المتحدة الذي يهدف إلى "تقوية العلاقات" بين الجانبين، مضيفًا أن البلدين تربطهما بالفعل "علاقات تاريخية قوية" وشراكة متينة في ملفات متعددة.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الإسباني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة مدريد.

وأضاف سانشيز، أن الطرفين يتشاركان أيضًا قيم الديمقراطية وسيادة القانون، موضحًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية عملت على "إعادة تنشيط" التعاون عبر الأطلنطي، مشيرًا إلى أن إسبانيا تشارك في 5 مهمات خارجية لحلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وأضاف سانشيز، أن بلاده والولايات المتحدة تحاولان تعزيز علاقاتهما من خلال التجارة والاقتصاد والشركات الإسبانية في الولايات المتحدة، مشددًا على أن الجانبين يمكنهما معًا على تنمية العلاقات من خلال التعاون عبر منظمات متعددة على المستوى الدولي، وأن بلاده يمكن الاعتماد عليها لتكون "حليفًا قويًا وصديقًا".

بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجرى مباحثات ودية وشخصية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في مدريد، مضيفًا أنه يتم الاحتفال بذكرى مرور 40 عامًا على انضمام إسبانيا للناتو، ووصفها بأنها "حليف لا غنى عنه".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسباني على هامش قمة الناتو، أكد بايدن: "اليوم نقف معًا للدفاع عن أمننا المشترك، وأؤكد هنا على أمننا المشترك، وتقوية تحالفنا عبر الأطلسي، والتصدي للتحديات التي نواجهها اليوم، وفي المستقبل أيضًا، هذا ما سنتحدث عنه في هذا الاجتماع".

وموجهًا حديثه لرئيس الوزراء الإسباني، قال بايدن "أنت تستضيف قمة تاريخية بحق، ولحظة رئيسية في تحالفنا، عندما حطم الهجوم الروسي غير المبرر لأوكرانيا السلام في أوروبا، وحطم كل مبدأ كان موضوعًا منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد بايدن على أن الوحدة عبر الأطلسي هي أعظم قوة في مواجهة روسيا، مضيفًا: "نقف على قلب رجل واحد لدعم أوكرانيا ولتحسين ردعنا وإمكاناتنا الدفاعية".

وأشار بايدن إلى الزيادة في عدد الجنود الأمريكيين إلى أوروبا، في وقت سابق من هذا العام؛ لتعزيز التحالف، وردًا على ما وصفه بالأعمال الروسية العدوانية.

وأوضح: "على مدى أشهر كنا نتشاور عن كثب بشأن الخطوات الإضافية التي ستتخذها الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء الذين عززوا أيضًا وقاموا بتقوية أمننا الانتقائي والجماعي".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على هامش قمة الناتو المنعقدة في مدريد، العمل على اتفاقية لزيادة عدد المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية المتمركزة في قاعدة "روتا" البحرية الإسبانية، في خطوة تستهدف تحسين العلاقات الدفاعية الثنائية بين إسبانيا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يمشي على الخطى التي تتخذها إسبانيا تضامنًا مع الحلفاء الذين يواجهون تهديدات متصاعدة على حدودهم، والتي تتضمن إرسال إمكانات إضافية إلى لاتفيا، مرحّبًا بالخطوات التي اتخذتها إسبانيا "في سبيل التضامن مع حلفائنا" ومساهمتها في المهام الخارجية.

كما قدّم بايدن الشكر إلى رئيس الوزراء الإسباني على استقبال بلاده لأكثر من 140 ألف مواطن أوكراني لاجئ.

وفي ختام المؤتمر المشترك، أعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع إسبانيا على أصعدة عدة.