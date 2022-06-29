خناقة مع السواق.. تحقيقات الكونجرس تكشف اسرار جديدة عن ترامب ليلة 6 يناير

كتبت: نهال أبو السعود

أدلت كاسيدي هاتشينسون مساعدة رئيس موظفي البيت الأبيض خلال رئاسة دونالد ترامب، بشهادتها امام لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس قائلة أنها سمعت رواية غير مباشرة عن كيف كان ترامب غاضبًا للغاية من الخدمة السرية لمنعه من الذهاب إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير ، لدرجة أنه اندفع إلى مقدمة سيارته الليموزين الرئاسية وحاول إعادة توجيه عجلة القيادة.

قالت هاتشينسون إن توني أورناتو ، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك ، قال إن روبرت إنجل ، الذي كان عميل الخدمة السرية المسؤول في 6 يناير ، أخبر ترامب في طريق عودته إلى البيت الأبيض بعد خطاب إيليبس الذي ألقاه ان الذهاب إلى مبنى الكابيتول ليس امن.

وفقًا لهتشينسون ، روى أورناتو صراخ ترامب: "أنا الرئيس الحالي اصطحبني إلى مبنى الكابيتول الآن ثم وصل ترامب إلى مقدمة السيارة ليمسك بعجلة القيادة"، وأضافت أنه وفقًا لأورناتو ، استخدم ترامب يده الأخرى لدفع روبرت إنجل ، الذي كان عميل الخدمة السرية المسؤول في 6 يناير

أدلى إنجل وأورناتو بشهادتهما أمام اللجنة خلف أبواب مغلقة، لكن تصريحاتهما لم تستخدم في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وبعد الإدلاء بالشهادة، قال مسؤول في الخدمة السرية مطلع إن أورناتو ينفي إخبار هاتشينسون بأن الرئيس السابق قد أمسك بعجلة القيادة.

وردا على سؤال حول اعتراض الخدمة السرية على الشهادة، قال متحدث باسم اللجنة: "اللجنة تثق في مصداقية الشاهد الذي يرغب في الإدلاء بشهادته تحت القسم وفي العلن ولكنه أيضًا على استعداد لسماع أي وجميع المعلومات التي قد تكون لدى الآخرين والتي من شأنها أن تساعد في تحقيقاتهم ".