اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خطوات التظلم على مخالفات سياراتك إلكترونيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:00 ص
خطوات التظلم على مخالفات سياراتك إلكترونيا.. إنفوجراف التظلم على المخالفات

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تقدم النيابة العامة، طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني، للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ما يلى:
 
التظلم
 
 
1ـ الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة
 
2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات
 
3ـ كتابة الرقم القومى فى الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.
 
4ـ تظهر المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
 
5ـ تحديد المخالفة التى تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على تظلم
 
6ـ تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق
 
7ـ تظهر البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، فى الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب
 
8- تظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه فى المتابعة

النيابة العامة

اخبار الحوادث

مخالفات مرورية

البوابة الالكترونية

اخبار عاجلة

إدارة المرور

التظلم على المخالفات



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