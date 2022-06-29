خروج الطلاب المصابين فى انهيار سقف منزل بكفر الشيخ إلا حالتين

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة تفيد بإصابة عدد من الطالبات بالصف الثالث الثانوى، فى حادث انهيار سندرة خشب، أثناء تلقيهم درسا خاصا، وهرعت سيارات الإسعاف برئاسة مدير هيئة الاسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الطلاب بإصابات مختلفة، وتم تقديم الإسعافات لهم وخروجهم جميعاً، عدا المعلمة وطالبة تم نقلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام لعمل الإسعافات اللازمة.

كما وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والسيد عصام القصيف، رئيس مدينة الحامول، والدكتورة إلهام السيد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة الحالات، موجهاً بتقديم كل الخدمات لهم، كما توجهت الإدارة الهندسية بالحامول لمعاينة الموقع هندسياً.

صرح المتحدث الرسمى للمحافظة أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بتقديم أوجه الرعاية لمصابى حادث انهيار سندرة خشب، بمركز ومدينة الحامول، وتم نقل الطلاب المصابين لمستشفى الحامول المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.