"حسين" دفع حياته ثمنا لتهور قائد سيارة بالإسكندرية.. وأسرته تروى التفاصيل

الإسكندرية -فريق المحافظات





قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من منزل حسين الذي توفى إثر حادث مروري عقب عودته ليلا من عمله بمنطقة عزبة محسن شرق محافظة الإسكندرية .

وقال عصام حسين من محافظة الاسكندرية والد حسين إن نجله المتوفى 36 سنة، لقي مصرعه عند عودته من عمله ليلا، حيث إنه يعمل صباحا في شركة أمن وليلا في مجمع قاعات، وأن وفاة نجله جاءت بمثابة الصدمة التي لا نستطيع تداركها لأنه كان نعم الشباب في أخلاقه وأدبه وبره بوالديه وجميع أقاربه.

وأضاف أن نجله لديه 3 أطفال في أعمار مختلفة وكان يكدح في العمل في وظيفتين من أجل توفير قوت يومه ويوم الحادث تلقي اتصال تليفوني من نجلة الأوسط بأن شقيقة صدمته سيارة ملاكى مسرعة عند استقلاله سيارة أجرة عودته من العمل ليلا أودت بحياته.

وأشارت والدته إلى أن قلبها كان حاسس بأن نجلها توفي عندما قال لها نجلها الصغير أبلغها أن شقيقه حسين صدمته سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية وتم نقله إلى المستشفى ولكنه توفي متاثرا بجراحه مطالبة بالقصاص من المتسبب في وفاته.

وأوضح عزت حسين شقيق المتوفى أن السيارة الملاكي التي صدمت شقيقه تم ضبطها وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة رقم 10916 لسنة 2022 جنح المنتزه ثالث وبالعرض علي النيابة قررت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع شهود عيان من مكان الحادث.