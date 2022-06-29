حافظ على هدوئك.. باحثون يوضحون كيف يمكن للغضب أن يؤذى قلبك

كتب - حسام الشقويرى

أكد الباحثون أن الطريقة التي تتعامل بها مع غضبك يمكن أن تحدث فرقًا في قلبك، وبحسب طبيب القلب ديف مونتجمري من مستشفى بيدمونت في أتلانتا الأمريكية: "إذا كان لديك رد فعل مدمر للغضب، فمن المرجح أن تصاب بنوبات قلبية، حسبما نشر موقع webmd

وقالت لورا كوبزانسكي، حاصلة على درجة الدكتوراة من كلية هارفارد للصحة العامة: " إذا كان بإمكانك إخبار الناس بطريقة مناسبة أنك غاضب، فهذه علامة جيدة، مضيفة أن المستويات المرتفعة من الغضب هي المشكلة وليس الغضب العادي".

كيف يحرق الغضب القلب



تؤدي العواطف مثل الغضب والعداء إلى زيادة استجابة "القتال أو الهروب" فى جسم الإنسان، وعندما يحدث ذلك، تعمل هرمونات التوتر، بما في ذلك الأدرينالين والكورتيزول ، على تسريع معدل ضربات القلب والتنفس، وتحصل على دفعة من الطاقة، و تضييق الأوعية الدموية، و يرتفع ضغط الدم لديك، وإذا حدث هذا كثيرًا ، فإنه يتسبب في تآكل جدران الشرايين.

وفي أحد التقارير ، وجد الباحثون أن الأشخاص الأصحاء الذين غالبًا ما يكونون غاضبين أو عدائيين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 19٪ من الأشخاص الأكثر هدوءًا، ومن بين المصابين بأمراض القلب، فإن أولئك الذين يشعرون عادة بالغضب أو العداء يكون حالهم أسوأ من غيرهم، لذا حان الوقت لتغيير طريقة تفاعلك معه.

4 أشياء أخبرها لنفسك عندما تكون غاضبًا



تعلم كيف تلاحظ العلامات التي تدل على شعورك بالغضب، وفي المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب وسرعة ضربات القلب يرتفع ، تذكر هذه الأشياء الأربعة ، حتى تتمكن من السيطرة بسرعة:

1. "لا يمكنني تحقيق أي شيء من خلال إلقاء اللوم على الآخرين، حتى لو كانوا مسئولين عن المشكلة، سأحاول من زاوية أخرى."

2. "هل هذا مهم بعد 5 سنوات من الآن؟

3. "إذا كنت ما زلت غاضبًا بشأن هذا غدًا، فسوف أتعامل معه في وقتها، لكن في الوقت الحالي، سأهدأ."

4. "التصرف الغاضب ليس من اهتماماتى ".