تكريم سائق ومسعف أعادا نصف مليون جنيه عثرا عليها فى حادث.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله تكريم رجال هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر لمسعف وسائق ضربا مثالاً فى الأخلاق وجدعنة ولاد البلد، وذلك فى واقعة تؤكد أمانة أبناء محافظة الأقصر والعاملون فى مرفق الإسعاف، حيث شهدت منطقة الظهير الصحراوى بمدينة إسنا عثور سائق ومسعف على مبلغ 516 ألف جنيه فى سيارة ربع نقل وتريلا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أرمنت.



ويقول الدكتور معمر عبد الهادي مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف إن البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق الصحراوى الغربى، وهو اصطدام سيارة ربع نقل بتريلا، وتم توجيه من غرفة العمليات بعدد 2 سيارة كود 26661 و540، وتم تحويل عدد 2 مصابين إلى مستشفى حورس بأرمنت، وقام السائق والمسعف بتسليم أمانات مع المصاب تقدر بنحو 516 ألف جنيه، وذلك بواسطة طاقم سيارة كود 540، وهما كل من طلعت راسم صالح سائق إسعاف، والحسين عبد الوهاب مسعف بالهيئة.





وكان قد لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم 2 تروسيكل أمام نجع خميس بقرية العديسات شرق محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لفحصها وإصدار القرار بتسليمه لذويه تمهيداً لدفنه، والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 تروسيكل أحدهما محمل بأدوات صحية قادم من قرية البغدادى بمدينة البياضية، وذلك أمام منطقة نجع خميس بقرية العديسات قبلي في مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أحمد.ع. 39 سنة، وإصابة "جمعة.ع" مقيم بنجع السدوسي التابع لقرية الشغب فى مدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.