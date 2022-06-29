تكريم المستشار عبد العزيز سالم رئيس محكمة جنايات بالإسكندرية لبلوغه سن المعاش

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المستشار عبد العزيز سالم رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الرابعة تقديرا له على ما بذله من جهد طوال سنوات العمل لبلوغه سن المعاش، وما أثمر عنه ذلك على حمل لواء العمل الجاد بمنتهى الجد والإخلاص فى القضاء.



وتزينت القاعة 19 جنايات بالورود فى لافتة حب جميلة واعتزاز بتواجد عدد من المستشارين بمحكمة جنايات الإسكندرية وعدد من المحامين وموظفى المحكمة، وتقدم جميع الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير له، راجين من المولى عز وجل أن يرزقه دوام الصحة والعافية وراحة البال عقب بلوغه سن المعاش.



يذكر أن المستشار عبد العزيز سالم تولى مناصب محام عام كفر الشيخ من عام 1994حتى عام 1997 ثم محام عام أول طنطا عام 1998 ومحام عام أول الإسكندرية عام 1999 وكيل أول تفتيش النيابة العامة حتى تولى رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية حتى بلوغه سن المعاش.



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



