تقديم خدمات الطوارئ لـ18 ألف مريض بطوارئ مستشفيات تأمين الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور سيد جلال رئيس فرع التأمين الصحي الغربية أن الفرع استقبل 18000 مريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للفرع منذ يناير 2022 وحتى منتصف شهر يونيه الحالي.

وأضاف أن النصيب الأكبر من تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الطوارئ لمستشفى المجمع الطبى بطنطا حيث تم استقبال ما يقرب من9500 مريض بالطوارئ، يليها مبرة طنطا بإجمالي 5500 مريض طوارئ، واستقبل مستشفى مبرة المحلة 3000 مريض بالطوارئ.

وأشار إلي أنه تم حجز 9000 مريض بالأقسام الداخلية، حيث أنهت مستشفى المجمع الطبي حجز 3200 مريض بالأقسام الداخلية ، يليها مبرة المحلة بي 3150 مريض، يليها مبرة طنطا بي 2650 مريض تم حجزهم بالأقسام الداخلية.

َمشيرا إلى أن مرضى الرعايات المركزة تم حجز 1399 مريضا بالرعاية المركزة منهم 1180 مريضا بالمجمع الطبي بطنطا.

وبالنسبة للرعاية المركزة للأطفال يقدم الفرع خدماته من خلال مستشفى مبرة طنطا ومستشفى مبرة المحلة، حيث تم حجز 274 مريض بالرعاية المركزة للأطفال، منهم 215 مريض بمبرة طنطا.

يذكر افتتاح الرعاية المركزة للأطفال بمبرة المحلة للتأمين الصحى ولأول مرة بقوة 5 أسرة ويجري التوسع بإضافة 5 أسرة إضافية لتصبح الرعاية المركزة للأطفال بقوة 10 أسرة.

بالإضافة إلى قيام الفرع بتقديم م خدمات الحضانات والمبتسرين من خلال 20 حضانة بمستشفى مبرة طنطا ومبرة المحلة وتم حجز 363 طفلا مبتسرا بمستشفيات الفرع، وكان لمستشفى مبرة طنطا النصيب الأكبر في تقديم الخدمات العلاجية وتوفير حضانات لعدد 270 طفل مبتسر منذ يناير الماضي.

يذكر أنه يجرى التوسع بإضافة 10 حضانات إضافية بمستشفى مبرة المحلة خلال الأسابيع القادمة.واشار "جلال " أن الفرع بات لدية حصر يومي عن المرضى الذين يتم توفير خدمات الرعايات والحضانات لهم من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات وبالتنسيق بين المستشفيات الجامعية وقطاع الصحة والمستشفيات التابعة للهيئة والجهات المتعاقدة.

أوضح أن عملية الاحتياج لأسرة الرعاية المركزة والحضانات هى عملية مستمرة ويسعى المشروع تدريجياً للقضاء نهائياً على قوائم انتظار الرعايات والحضانات، وذلك من خلال توسيع دائرة تقديم الخدمة مع كافة القطاعات.

وأكد أن الغرفة المركزية للمشروع القومي مهمتها الأساسية تقديم خدمة تسكين سريعة للمريض وإيجاد أسرة رعايات وحضانات في فترة وجيزة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تحت مظلة المشروع القومي ممثلة من كل الجهات المعنية بالقطاع الصحي، حيث تتضافر جميعها على سيستم موحد وغرفة مركزية من أجل تقليل وقت انتظار المريض وسرعة نقل مرضي الحالات الحرجة.