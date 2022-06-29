تعرف على حقيقة غناء المطرب أمير فهيم بـ"الملابس الميرى"

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الخاصة على تطبيق "تيك توك" لقيام شخص يرتدى الزى الأميرى يقوم بأداء أغنية "مسارح وسيما" والتى ظهرت خلال فترة ثورة يناير 2011 وتتضمن إسقاطات على الأوضاع السياسية.

بالفحص تبين أن الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه المطرب الصاعد "أمير فهيم" وأنه ليس مجنداً، حيث أكد في أحد تعليقاته على المنشور المشار إليه أنه تحصل على الزى العسكرى من أحد معارفه.

وتؤكد وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.