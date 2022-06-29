اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على حقيقة غناء المطرب أمير فهيم بـ"الملابس الميرى"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:22 م
تعرف على حقيقة غناء المطرب أمير فهيم بـ"الملابس الميرى" أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الخاصة على تطبيق "تيك توك" لقيام شخص يرتدى الزى الأميرى يقوم بأداء أغنية "مسارح وسيما" والتى ظهرت خلال فترة ثورة يناير 2011 وتتضمن إسقاطات على الأوضاع السياسية.
 
بالفحص تبين أن الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه المطرب الصاعد "أمير فهيم" وأنه ليس مجنداً، حيث أكد في أحد تعليقاته على المنشور المشار إليه أنه تحصل على الزى العسكرى من أحد معارفه.
 
وتؤكد وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.
 

المطرب امير فهيم

الغناء بالملابس الميرى

الغناء

الداخليه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة