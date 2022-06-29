اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:24 م
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بنى سويف تنظر فى طلبات تخصيص أراضٍ لمشروعات عامة وأنشطة تجارية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:24 م
بنى سويف تنظر فى طلبات تخصيص أراضٍ لمشروعات عامة وأنشطة تجارية جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بترأس السكرتير العام اللواء جمال مسعود اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك، وذلك بحضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وباقى أعضاؤ اللجنة من مسئولى الاستثمار والزراعة، الإسكان والمالية، الشئون القانونية والتخطيط ومتابعة الخطة والتخطيط العمرانى والمجالس واللجان والسياحة وشئون البيئة.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات الخاصة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات ذات نفع، وبعض الطلبات المقدمة من شركات وأفراد لإعادة تخصيص أو تعديل بقرارات لزيادة المساحات المخصصة لمشروعات قائمة وطلبات مقدمة لتعديل ربط بسجلات أملاك، فضلاً عن مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتخصيص مساحات وقطع أراض لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه السكرتير العام بدراسة الطلبات المقدمة بشكل واف من كل النواحى الفنية والقانونية والإدارية، لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مع الإسراع فى عملية المعاينة لبعض الطلبات على أرض الواقع بحضور كل الجهات ذات الصلة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.


محافظه قنا

تخصيص أراضى

أنشطة تجارية

قنا

التخطيط العمرانى



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