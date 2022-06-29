بمناسبة عيد الأضحى.. افتتاح 6 معارض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالتوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، وذلك لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى توفير السلع الغذائية المتنوعة بكل المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن والتى بلغ عددها بنطاق المحافظة 3233 منفذا تابعا للقوات المسلحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية بالإضافة إلى منافذ بيع منتجات مدارس التعليم الفنى فضلاً عن المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض السلع الغذائية واللحوم بمدينة شبراخيت والذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية. وأوضح محافظ البحيرة أنه تم افتتاح 6 معارض للسلع الغذائية خاصة اللحوم بمراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وإيتاى البارود وحوش عيسى وشبراخيت، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفى إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.