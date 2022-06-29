المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، يوم الاربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ " اللواء سعيد عماره، وأشرف عبدالونيس، والدكتورة فاطمة الطنباري، وجميانه عبدالمسيح، ويونس عبد الرازق"،والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إنشاء عمودية بالمجاز الشرقى فصلا من قرية التفتيش التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش، مركز الحامول, كما تم الموافقة على قرار بنقل الإشراف الإداري والولاية على قطعة الأرض المقام عليها مبنى الوحدة الصحية بقرية إصلاح دقلت مركز كفر الشيخ، كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لاقامة وحدة بيطرية بقرية الغباشية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة مركز سيدى سالم بمساحة 702م.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تنفيذ شارع الزهيري محور من المحاور الرئيسية على أن يكون الشارع اتجاهين الدخول والخروج من وإلى المدينة بحيث يكون كل اتجاه بعرض الطريق الذى يتم رصفه 12م على جانبي مسار مصرف الزهيري المردوم .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على وضع آلية لتوزيع الكروت المعدة لدخول السيارات المملوكة للمنتفعين سواء كانوا منتفعين بعمارات او وحدات سكنية او قطع اراضى فضاء او محلات وكذلك وضع تعريفة لدخول المركبات الخاصة برواد وزائري المصيف، كما وافق على ضم الحديقة المركزية وملحقاتها ( الملاعب) وحديقة الخالدين إلى مشروع حديقة صنعاء وتسرى عليها كافة قواعد المشروع.