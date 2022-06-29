اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:20 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1657 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الوفائية بالبحيرة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:58 ص
الكشف على 1657 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الوفائية بالبحيرة كشف طبى
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .

ونظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جمعية - وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية بقرية الوفائية بالدلنجات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء  27 و 28 / 6/ 2022 م تم خلالها الكشف على 1657 من أهالي الوفائية والقرى المجاورة .

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية ( 285 حالة باطنة - 608 أطفال - 161 حالة جراحة - 247 حالة عظام - 84 حالة قلب - 100 حالة أسنان - 119 حالة نساء وتوليد -  53 حالة تنظيم الأسرة).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .

 

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