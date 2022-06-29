القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب، وتدخل الضحية للدفاع عنها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.