القافلة المائية تصل قرية الشيخ يوسف بمركز المراغة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة بسوهاج والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاءات للمصلين بمسجد القرية ورواد الكنيسة وندوات لرواد مراكز الشباب ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وحملات طرق ابواب واستطلاعات راى للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.



قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف



قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف