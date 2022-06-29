اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القافلة المائية تصل قرية الشيخ يوسف بمركز المراغة بسوهاج.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:09 م
القافلة المائية تصل قرية الشيخ يوسف بمركز المراغة بسوهاج.. صور قافلة مائية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة بسوهاج والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاءات للمصلين بمسجد القرية ورواد الكنيسة وندوات لرواد مراكز الشباب ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وحملات طرق ابواب واستطلاعات راى للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

 

قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف (2)
قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف 

 

قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف (4)
قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف 

 

قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف (7)
قافلة مائية بقرية الشبخ يوسف 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

شركة مياه سوهاج

مركز المراغة

الشيخ يوسف

المراغة

قافلة المائية



الموضوعات المتعلقة

قطار حياة كريمة يواصل تحركه بالمحافظات.. مياه سوهاج تطرق الأبواب للتوعية بمشروعات المبادرة.. قوافل طبية بـ 6 قرى فى المنيا.. دعم منظومة الصحة بالبحيرة بـ14سيارة إسعاف.. مجمع تكنولوجي وزراعى ببنى عدى فى بنى سويف

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:00 م

مياه سوهاج تطرق أبواب قريتى نقنق وأولاد سالم للتوعية بمشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:15 م

مياه سوهاج تستطلع أراء المواطنين بجرجا للتعرف على جودة الخدمات المقدمة

الخميس، 26 مايو 2022 04:16 م

مياه سوهاج تبحث الموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية بقرى حياة كريمة

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة