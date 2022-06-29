الصومال تدعو منظمات الإغاثة لمساعدة المتضررين من الجفاف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دعى المسئولين فى الصومال منظمات الإغاثة لمساعدة المتضررين من الجفاف، وبحسب الوكالة الوطنية الصومالية، التقى نائب رئيس ولاية جوبالاند، محمود سيد آدم، بمسؤولي منظمة “غيفت أوف ذا غيفرز” لمناقشة سبل مساعدة المتضررين من الجفاف.

ودعا نائب رئيس ولاية جوبالاند، جميع وكالات الإغاثة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الجفاف المستمر في أجزاء من جوبالاند، وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في ولاية جوبالاند ووكالة جوبالاند لشؤون اللاجئين والنازحين.

يذكر أن ولاية جوبالاند هي واحدة من أكثر المناطق تضررا من الجفاف.

ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف بسبب شح مياه الأمطار الأمر الذى يهدد الملايين من الصوماليين، وهو ما دفع المنظمات الدولية لدق ناقوس الخطر، وتسعي الحكومة الصومالية إلى تعريف المنظمات الإنسانية والدول الصديقة بالمعاناة التي يمر بها البلاد بسبب الجفاف الذي يضرب معظم مناطق البلاد.

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن قرابة ربع مليون شخص يواجهون الجوع في الصومال مع تفاقم الجفاف واقتراب أسعار الغذاء العالمية من مستويات قياسية مرتفعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية.

وكان وعد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري، بحكومة تهتم باغاثة المتضررين من الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.