الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل تنفيذ المشروع القومى لرياضة الدراجات

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها لمشروع رياضة الدراجات بالصالة المغطاة باستاد العريش الرياضي.

قال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب على ممارسة رياضة ركوب الدراجات والتى والتي تعد من الرياضات الشيقة والممتعة وتساعد ممارسيها لتكون أسلوب حياة.

أضاف أنه يتم تنفيذ المشروع القومي للرواد بنادي عاطف السادات ويستهدف الأعمار المختلفة لممارسة الأنشطة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

وأشار إلى أنه فى إطار تشجيع الشباب تم تنظيم حفل تكريم الشعب الفنية بمركز شباب مدينة العريش من الطلائع المتميزين في الأنشطة المختلفة، وتم تكريم فريق الكورال لمركزي شباب العريش و6 أكتوبر، وفريق الفن التعبيري لمركزي شباب العريش والسلام، وفريق الموسيقى الوترية لمركزي شباب الضاحية والسلام، وفريق الموسيقى النحاسية لمركز شباب العريش.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انطلاق فعاليات مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي" بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشئ في مصر.

وينفذ البرنامج بمركز شباب الشهداء ومركز شباب بالوظة ونادي سيناء الرياضي.