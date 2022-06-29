الرئيس الاوكرانى يطالب بطرد روسيا من الأمم المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن

كتبت : هند المغربي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى: "على الرغم من أن روسيا تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي، إلا أنه لا يتم ملاحقتها على الصعيد العالمي، ولا تزال داخل الأمم المتحدة وحتى أنها تتمتع بامتيازات المقعد الذي تشغله، المقعد الدائم في مجلس الأمن الذي تشغله روسيا وحدها بسبب قصر نظر السياسيين في نهاية الحرب الباردة." جاء ذلك خلال كلمته لمجلس الأمن حول صون السلام والأمن في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكرانى "أن المادة السادسة من الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة تنص بوضوح على أن أي دولة عضو تنتهك المبادئ باستمرار يمكن طردها من المنظمة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.

وحث الرئيس الأوكرانى أعضاء مجلس الأمن على أن تحرم روسيا من قوتها في الأمم المتحدة "من الضروري حرمان الوفد الروسي من فرصة التلاعب بالأمم المتحدة. ومن الضروري جعل الأمر مستحيلا على روسيا لأن تظل في مجلس الأمن، ومن الضروري إنشاء محكمة للتحقيق في كل ما فعله الجيش الروسي ضد الأوكرانيين."

وتحدث الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تقنيه الفيديو عن الأوضاع في بلاده، وتحدث عن القذائف الروسية التي أصابت المدن الأوكرانية ورياض الأطفال والمراكز التجارية، موضحا أنه تقريبا بشكل يومي تستهدف الضربات الروسية مدينة خاركيف: "فقط يوم أمس، قُتل تسعة أشخاص، وأصيب 29 بجراح، خمسة منهم أطفال، كما تحدث عن ضربات استهدفت مدينة ميكولايف، وقتلت عددا من الأشخاص من بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر.