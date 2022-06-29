التعليم تعلن نتائج التقييم الوطنى لدفعة رابعة ابتدائى 2021.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات، مؤكدة أن المركز القومي للامتحانات حدد أربعة مستويات معيارية متدرجة تصف الأداء المتوقع من التلاميذ الذين أتموا دراسة منهج الصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات عند كل مستوى من مستويات التحصيل الدراسي (متقدم، كفه، مبتدئ، أقل من مستوى الصف)، كما حددوا الدرجة الحدية التي تفصل بين كل مستوى معياري للأداء، والمستوى الأدنى منه، ليتم تقييم الأداء في ضوئها.

وقالت وزارة التربية والتعليم: أظهرت متوسطات درجات التلاميذ في اختيارات خط الأساس مقارنة بالمستويات المعيارية للأداء النتائج التالية:

- تركزت النسبة الأكبر من التلاميذ المشاركين في خط الأساس من (التعليم العام والأزهر) في المستوى مبتدئ بنسبة 47.30 % في اللغة العربية، 48.90% في الرياضيات)، أي أنهم لم يصلوا للمستوى الذي يؤهلهم للنجاح في الصف الرابع والانتقال للصف الخامس، وهذا يعني أنهم رغم انتقالهم للصف الخامس لم يستوفوا المعرفة والمهارة المتوقع اكتسابها لمن أنهوا دراسة منهج الصف الرابع، وتتقارب نسبة من حققوا هذا المستوى في الرياضيات مع نسبة من حققوها في اللغة العربية، مع وجود فارق ضئيل الصالح الرياضيات.

- نسبة التلاميذ الذين حققوا المستوى (متقدم) على مستوى العينة ككل مخفضة بشكل ملحوظ (3.50% في اللغة العربية، 3.70% في الرياضيات).

- نسبة كبيرة من التلاميذ عينة الدراسة (30.20% في اللغة العربية، 18.2% في الرياضيات) صنف مستوى أدائهم على اختبارات خط الأساس (تحت مستوى الصف)، أي أنهم يفتقرون إلى المعرفة والمهارة الأساسية التي تمكنهم من مواصـلة التحصيل والتعلم في منهج الصف الرابع.

- نسب التلاميذ الذين حققوا المستوي (كفء) منخفضة علي مستوي العينة ككل (19% في اللغة العربية ، 29.20% في الرياضيات، ، وهو ما يشير إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ لم تصل إلى مستوى الأداء المتوقع في اللغة العربية والرياضيات