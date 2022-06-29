التعليم تعلن تفاصيل التقييم الوطنى لتلاميذ الرابع الابتدائى فى الرياضيات والعربى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، موضحة أن التقييم يهدف إلي وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي، ولتقييم تأثير المناهج المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم إجراء التقييم الوطني في ديسمبر 2021، على عينة ممثلة بلغ عددهم (12,314) تلميذا من التلاميذ الذين درسوا منهج الصف الرابع، مع بداية التحاقهم بالصف الخامس، وروعي في العينات المختارة أن تكون من المستهدفين، بما فيهم تلاميذ المعاهد الأزهرية، في ضوء الحدود المذكورة في الإطار من حيث نوعية التعليم وتوعية المدارس حكومية خاصة خاصة لغات)، ومن حيث الحسن (ذكور / إناث)، ومن حيث المحافظات ( مع استبعاد المحافظات الحدودية، ومن حيث المنطقة (ريف) (حضر)، ومن حيث الأقاليم (العاصمة، والوجه البحري و القبلي، ومدن القناة).

وأضافت وزارة التعليم، أنه بناء على التمثيل، أختير التلاميذ داخل كل مدرسة بشكل عشوائي بموجب فصل في كل مدرسة بحدود 50 تلميذ من كل مدرسة مع السماح بوجود تلاميذ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إجراء استبيانات علي 490 معلماً ممن درسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ في الصف الرابع ، وعدد (245) مديرا أو شيخ معهد أو من في المدارس التي شملتها عينة تطبيق خط الأساس وعندها (245) مدرسة ومعهدا أزهرياً.