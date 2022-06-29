التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، سيبدأ اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة من مرحلة تكويد أوراق البابل شيت، ومطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، موضحة أن تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أوشكت على الانتهاء.