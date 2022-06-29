الأوقاف: منع خطيب من صعود المنبر بسبب الغش فى اختبارات خطباء المكافأة

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلغاء تصريح خطابة "ب.ا" ومنعه من صعود المنبر، وذلك بناءً على مذكرة مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، تفيد بقيامه بالغش أثناء انعقاد اختبارات خطباء المكافأة

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عبر موقعها الالكترونى أسماء الناجحين فى اختبار صرف بدل التميز العلمى من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – دبلومة الدراسات العليا نظام السنتين) من الأئمة والواعظات لعام 2022 م، وعلى المديريات موافاة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة بأصول شهادات المؤهل الأعلى فى موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان مع تحمل المديرية مسئولية صحة البيانات المرسلة أو التأخير عن الموعد المحدد، علما بأن الصرف لن يتم قبل استيفاء الملف، ومن لم يستوف استكمال الملف خلال شهر من تاريخه يعد امتحانه كأن لم يكن.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.

ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة ، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.