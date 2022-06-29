اليوم السابع
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"الأوقاف" تنظم 246 ندوة عن "حرمة الدماء" و"الإيمان وأثره فى حياتنا" فى 14 محافظة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:31 م
"الأوقاف" تنظم 246 ندوة عن "حرمة الدماء" و"الإيمان وأثره فى حياتنا" فى 14 محافظة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عقد 246 ندوة جديدة عن "حرمة الدماء" و "الإيمان وأثره فى حياتنا"، وذلك بمحافظات: " الشرقية – الجيزة – السويس – المنوفية – سوهاج – جنوب سيناء – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الإسكندرية – الأقصر – أسوان – شمال سيناء – الفيوم – كفر الشيخ"، ليصل عدد الندوات إلى (741) ندوة.
 
وقالت الوزارة، إن هذه الندوات تأتى تأكيدًا على حرمة الدماء فى الإسلام ، وبعث ثقافة التسامح والسلام النفسى والمجتمعي، من خلال تعميق الإيمان فى قلوبنا وحياتنا؛ باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية فى تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.
 
وشددت وزارة الأوقاف، على أن الإيمان الحقيقى بالله (عز وجل) أعظم باعث على الرغبة والرهبة، وكلما ازداد إيمان العبد ازداد من الأعمال الصالحة طمعاً فى رضا الله (عز وجل)، وازداد بعداً عن الذنوب خوفاً من عقاب الله (عز وجل). 

الاوقاف

ندوات الأوقاف

اخبار مصر

حرمة الدماء

أثر الإيمان فى حياتنا



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