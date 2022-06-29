اتحاد المهن الطبية ينفى إهداره 50 مليون جنيه فى شراء أصول شركة

كتبت آية دعبس

نفى اتحاد نقابات المهن الطبية، إهدار المجلس لمبلغ 50 مليون جنيه، من خلال الدخول فى شراكة وشراء نسبة 24% من أصول أحد شركات الحلول الرقمية، مؤكدا أن الأمر كاملا مازال قيد الدراسة للوقوف على تأثير إتمام الشراكة على الاتحاد وأمواله.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، حرصه على أموال المعاشات وعدم المغامرة بها فى استثمارات جديدة غير مضمونة، أو تمثل تهديدا لاستمرارية صرف المعاش للأعضاء، مشددا أنه لن يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذا الملف قبل الإنتهاء من دراسة الأمر جيدا، مشيرا إلى أن تلقى المجلس لعرض الدخول فى شراكة مع الشركة يأتى فى إطار اهتمام الاتحاد باستثمار أموال المعاشات لزيادة الموارد وتحسين الخدمات للأعضاء.

وطالب اتحاد نقابات المهن الطبية، أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بعدم الانصياع خلف ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إهدار أموال المعاشات، وناشد وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم نشره بشأن اتحاد المهن الطبية.