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إصابة سيدة مسنة بكسور صدمتها سيارة بالوادى الجديد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:41 م
إصابة سيدة مسنة بكسور صدمتها سيارة بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أصيب سيدة مسنة، في حادث مروري، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي والتي حولتها لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، و تحرر محضر بالحادثة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول سيدة مصابة في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي وتبين إصابة فادية شحات عبد الوهاب، 62 عامًا، بكدمات واشتباه كسور وجروح متنوعة إثر صدمها بسيارة بمدينة الفرافرة. 
 
انتقلت الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي والتي حولتها لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة.
 
 
 

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