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أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن مقتل 35 ألف و450 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:22 ص
أوكرانيا تعلن مقتل 35 ألف و450 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 35 ألفا و450 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1572 دبابة و3720 مركبة أفراد مدرعة و781 من النظم المدفعية و246 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و185 مروحية و660 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و142 صاروخ كروز و14 سفينة و2598 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 61 وحدة من المعدات الخاصة"، بالإضافة إلى أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي باخموت وكوراخوف


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