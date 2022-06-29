أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 33 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

مركز الفلك الدولى: 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى فى 5 دول بشرق آسيا

أكد مركز الفلك الدولى أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامى، وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء فى دول (ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.

وكتب مركز الفلك الدولى تغريدة على تويتر "بدأت الشمس الآن بالغروب فى شرق العالم الإسلامى، وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك".

وقال عبر تويتر إن: "ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها".

رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يترأسان اجتماعات الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار هواري بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية، في مستهل زيارته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وعدد من الوزراء الجزائريين، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في الجزائر لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً اعتزاز الجزائر بالعلاقات الوطيدة مع مصر، والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

الأوقاف توجه المديريات بسرعة تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.

ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة ، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وقالت الوزارة، فى وقت سابق، إنها ستستأنف بعد ذلك عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسى: التكاتف ووحدة الصف العربى أقوى السبل لدرء المخاطر الخارجية

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصخير الملكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا، الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. نقل 21 طالبا للمستشفى بكفر الشيخ بعد انهيار سقف منزل عليهم خلال درس خصوصى شهدت، منذ قليل، مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، سقوط سقف منزل على طلاب بالصف الثالث الثانوى العام أثناء قيامهم بأخذ درس خصوصى، لـ21 مصابا، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزى.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانهيار سقف منزل بمدينة الحامول نتج عنه وقوع إصابات.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المختلفة إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سقف على طلاب أثناء درس خصوصى، حيث تبين أن جميع المصابين طلاب بالصف الثالث الثانوى.



وأعلنت الدكتورة الهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفى الحامول المركزى، لاستقبال 21 مصابا نتيجة انهيار السقف وذلك بعد أن جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى. هيئة المساحة: غدا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1443

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر ذى الحجة من عام 1443 هجريا .

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا سيولد فلكيا يوم الاربعاء 29 من شهر ذو القعدة لعام 1443 الموافق 29 يونيو فى تمام الساعة 4 والدقيقة 53 بتوقيت مصر ويغرب الهلال بعد غروب شمس الرؤية فى جميع المدنالمصرية بمدد مكث ما بين 32 إلى 37 دقيقة لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية و تستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر ذى الحجة من عام 1443، وفى حالة رؤية الهلال سيكون يوم الخميس الموافق30 يونيو هو أول أيام شهر ذى الحجة 1443 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلالله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" و تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤيهبعد نهايه الوقت المناسب للرؤية و التي تبني عليها دار الافتاء المصرية نتيجه اعلان رؤية هلال أول شهر ذى الحجة .

البحوث الإسلامية: الحجاب فرض ودعوة البعض للناس بإفتاء أنفسهم انحراف

أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا قال فيه: إنه يتابع بشكل دقيق تلك القضايا التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي وتتصل بالناس وعقيدتهم اتصالًا مباشرًا، فقد خرجت علينا في الأيام الأخيرة أصواتٌ غريبةٌ عن قواعد العلم وآداب الفتوى، راحت تدندن حول قضايا دينيَّةٍ ثابتةٍ، تدَّعي بذلك الفهم الصَّحيح! ومن هذه القضايا «قضيَّة الحجاب»، والَّذى يؤكِّده مجمع البحوث الإسلاميَّة ابتداءً أنَّ الحجاب فرضٌ، دلَّ على فرضيَّته الكتاب والسُّنَّة والإجماع وغيرها من المصادر.

أضاف المجمع أنَّ من القرآن الصَّريح قول الله ﷻ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴾ [المؤمنون: 31]، فضلًا عن آياتٍ وأحاديثَ أخرى، وكلامٍ للفقهاء قاطعٍ في المسألة، ولا يباح بعد هذا لآحاد النَّاس – ولو كانوا من المنتسبين للعلم- أن يخرجوا على الأحكام الثَّابتة المستقرَّة بالنَّصِّ والإجماعِ الَّتي أصبحت جزءًا من هويَّة الأمَّة، وخاصَّةً إذا خرق كلام هؤلاء قواعد العلم، وتجاوز مناهج العلماء، وضوابط الفكر، وأصول الاستنباط.

الرعاية الصحية: اعتماد 4 منشآت صحية جديدة ببورسعيد وفقًا للمعايير القومية

ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة مزيد من الإنجازات والإنجازات التي تُبنى على هذه الثورة العظيمة، مما يسهم في استعادة ثقة الشعب المصري في دولته العظيمة، وكذلك ترسيخ مكانة مصر عالميًا بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة، رقم (52)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.