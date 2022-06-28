يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. أقارب شيماء جمال يروون كواليس مقتلها على يد زوجها

كتب أحمد الجعفرى _ أحمد حسنى

تفاصيل مثيرة كشفتها أسرة الإعلامية شيماء جمال، والتى قتلت على يد زوجها بمدينة 6 أكتوبر، من أمام المشرحة، حيث روت "أسماء فتحى" قريبة المجنى عليها تفاصيل آخر لقاء جمعها بالمجنى عليها، وقالت إنها قابلتها قبل شهرين، وكانت تساعد فى حل أحد المشاكل التى تعرض لها أحد معارفهم.

وتابعت "أسماء": كانت دائمة المساعدة فى الحق، ولم تكن تخشي فى ذلك أحد، مستنكرًا مقتلها بتلك الطريقة البشعة.

وقالت صديقة شيماء، "زوجها قتلها وكان يبحث عنها معنا، يقتل القتيل ويمشى فى جنازته، وبعدها اختفى وأغلق تليفونه وراح الساحل الشمالى".