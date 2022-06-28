اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. أقارب شيماء جمال يروون كواليس مقتلها على يد زوجها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:37 م
يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. أقارب شيماء جمال يروون كواليس مقتلها على يد زوجها المجنى عليها
كتب أحمد الجعفرى _ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفاصيل مثيرة كشفتها أسرة الإعلامية شيماء جمال، والتى قتلت على يد زوجها بمدينة 6 أكتوبر، من أمام المشرحة، حيث روت "أسماء فتحى" قريبة المجنى عليها تفاصيل آخر لقاء جمعها بالمجنى عليها، وقالت إنها قابلتها قبل شهرين، وكانت تساعد فى حل أحد المشاكل التى تعرض لها أحد معارفهم.
 
وتابعت "أسماء": كانت دائمة المساعدة فى الحق، ولم تكن تخشي فى ذلك أحد، مستنكرًا مقتلها بتلك الطريقة البشعة.
 
وقالت صديقة شيماء، "زوجها قتلها وكان يبحث عنها معنا، يقتل القتيل ويمشى فى جنازته، وبعدها اختفى وأغلق تليفونه وراح الساحل الشمالى".

شيماء جمال

مدينة 6 أكتوبر

المشرحة

الساحل الشمالى

الإعلامية شيماء جمال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة