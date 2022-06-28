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وكيل تعليم كفر الشيخ: استبعاد عامل ومشرف استراحة ثانوية عامة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:11 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ: استبعاد عامل ومشرف استراحة ثانوية عامة جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مشرف استراحة مدرسة قدماء المصريين التابعة لإدارة الحامول التعليمية، واستبعاد عامل وإحالته للشئون القانونية، لخروجهما عن مقتضيات الواجب الوظيفى جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة للاستراحات للتأكد من توفير احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.

 

والتقى وكيل الوزارة بعدد من المشاركين فى الامتحانات فى الامتحانات والمقيمين بالاستراحات، واطمأن على توفير كل الإمكانيات لهم، موجها الشكر لهم، مؤكداً أنه تواصل معهم.

 


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