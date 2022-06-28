وزيرا خارجية اليونان وأرمينيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، العلاقات الثنائية والتنمية في منطقة القوقاز والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكذلك الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في تغريدة لها على موقع "تويتر" - أن هذه المباحثات عُقِدَت أثناء زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الاثنين.

كما أشارت الوزارة، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إلى أن الوزيرين أكدا مجددًا الصداقة اليونانية - الأرمينية والعلاقات التاريخية القوية بين البلدين. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الأمور المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

كما التقى ميرزويان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق اليوم.