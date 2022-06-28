

وقال سييارتو بحسب قناة روسيا اليوم، "الحكومة الهنجارية لا تنوي حتى أن تناقش مع دول أخرى إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، لأن هذا من شأنه أن يدمر اقتصادها".



وأضاف أنه جاء إلى هذا الاجتماع بموقف واضح مفاده أن هنجاريا لا تريد التفاوض حول حظر الغاز الروسي.



وتابع: "من الناحية العملية، هذه الخطوة تعني عدم قابلية تشغيل اقتصادنا وبلدنا بأكمله".



وأشار إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير بسبب مشاكل فنية خطيرة في معدات خط أنابيب نورد ستريم، والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.

