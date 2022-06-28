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هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟.. الأزهر يجيب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:00 ص
هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟.. الأزهر يجيب مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
 لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، وهذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها، وكذلك لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، ولا يجزئ أن تخرجها شاة أو تلبسها بعبادة أخرى كالأضحية.
 
فالزكاة واجبة والأضحية سنة ولا يتداخلان أبدا، ومصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية. 
 
 
 

الزكاة

الاضحية

عيد الاضحى

الازهر الشريف



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