هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟.. الأزهر يجيب

كتب ـ لؤى على

هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ب الازهر الشريف ، وجاء رد اللجنة كالآتى:

لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، وهذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها، وكذلك لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، ولا يجزئ أن تخرجها شاة أو تلبسها بعبادة أخرى كالأضحية.

فالزكاة واجبة والأضحية سنة ولا يتداخلان أبدا، ومصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.