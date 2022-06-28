مناشدة عاجلة من السفارة المصرية فى كييف للمصريين المقيمين بأوكرانيا

كتب: أحمد جمعة

ناشدت السفارة المصرية لدى كييف المواطنين المقيمين في أوكرانيا إلى ضرورة توخى الحذر في ضوء تعرض العاصمة الأوكرانية وعدد من الأقاليم الأخرى لعملية قصف على مدار الأيام الماضي، داعية لإتباع بعض الإجراءات ومنها أن تؤخذ صفارات الإنذار على محمل الجد، معرفة مواقع أقرب الملاجئ أينما كان، تجنب المنشآت العسكرية والحكومية والبنية التحتية الحيوية ومراكز التسوق والتجمعات الكبيرة لأنها قد تكون بمثابة أهداف عسكرية روسية في كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وطالبت السفارة المصرية في كييف، الثلاثاء، المواطنين بضرورة اتباع نصائح السلطات الأوكرانية، والتحقق من التدابير المعمول بها بموجب الأحكام العرفية مكان كل شخص، والتأكيد من معرفة توقيتات حظر التجول في كل منطقة، توخي الحذر أثناء التنقل، والتأكد من اصطحاب جواز السفر ووثائق السفر الأخرى في جميع الأوقات، وكذا التأكيد من تخزين كمية كافية من الأطعمة والماء والأدوية.

وطالبت السفارة المصرية بضرورة التواصل مع السفارة حال تعرض أي مواطن إلى أي حادث، وذلك بالتواصل عبر رقم تليفون الطوارئ التالي: +380930622917.